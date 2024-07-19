Bursa'nın Mudanya ilçesinde, İpar Caddesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan bina yıkımları kontrollü şekilde devam ettiriliyor.BURSA (İGFA) - Yaklaşık 10 gün sürecek olan yıkım çalışmaları, bölge sakinlerinin güvenli ve dayanıklı evlere kavuşma umudunu artırıyor.

Yürütülen kentsel dönüşüm projesi ile ilçenin altyapısını güçlendirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

İpar Caddesi'nde başlatılan bu önemli adım, eski ve riskli yapıların modern ve güvenli konutlarla yer bırakması anlamına geliyor.

Vatandaşlar, yeni evlerinde daha güvenli ve sağlam bir yaşam sürmeyi bekliyor. Vatandaşlar ayrıca bölge genelindeki bu olumlu değişimi de destekliyor.