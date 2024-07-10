Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in dönemiyle birlikte aylık basın toplantılarının üçüncüsü gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Merinos AKKM'de gerçekleştirdiği Temmuz ayı basın toplantısı kapsamında yerel ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Turizm potansiyelini hareketlendirmek amacıyla kıyı sahil ilçeleriyle birlikte çalışmalar yaptıklarını anlatan Bozbey, Mudanya'da BURFAŞ Plajı Sosyal Tesisi'ni faaliyete geçirdiklerini söyledi. Büyükşehir olarak 24 adet plajını faaliyete geçirdiklerini anlatan Bozbey, ilçelerin her bir köşesine eşit bir şekilde ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Cumartesi Mudanya'da bir proje başlatacaklarını belirten Bozbey, "Mudanya Gemlik Küçükkumla, Mudanya ve Tirilye olmak üzere Körfez ulaşımında yeni projeyi başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Vatandaşlarımız Mudanya'da araçlarını bırakarak belirli saatlerde Mudanya'dan Gemlik ve Kumla'ya gidebilir. Mavi Şehir gibi değil, belirli hatlara sefer yapmayı düşünüyoruz" açıklamalarıyla Körfez ulaşımı konusunda Mudanya'da temel atacaklarını duyurdu.

Basın toplantısında Büyükşehir iştiraklerinden Bursa Tarım AŞ'nin de faaliyetlerini paylaşan Başkan Bozbey, diğer şirketlere yönelik de aylık çalışmalarını anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çalışmalarından olan Üniversiteden Görükle'ye giden metro hattının hayal olduğunu öne süren Başkan Bozbey, böyle bir projenin olduğunu ancak hayata geçen bir durum olmadığını, Görüklüleri ve Bursalıları kandırmacadan ibaret olduğunu iddia etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Hükümetin Bursa'da yapımına devam ettiği ya da projeleri yarım kalan çalışmaları. Bu projeleri her fırsatta dile getirip takipçisi olacağımızı belirtiyorum. Bursa, bizim için siyaset üstüdür. Bu çalışmaları yerinde takip ederek Bursalılara her konu hakkında bilgiyi vermek istiyoruz. Projelerin kentimize kazandırılması için herkesten destek istiyoruz" dedi.

"Emek-Şehir Hastanesi Metro Hattı 2020'de başlanmış, 2025'te bitmesi planlanıyor" diyen Bozbey, " Seçim öncesi temeli atılan Üniversite-Görükle metro hattı, aslında böyle bir proje yok, sadece tasarımda var. Herhangi bir finansman ayrılmamış. Üniversite'den Görükle'ye giden bir projenin hayal olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağımız çeşitli kredilerle ve görüşmelerle birlikte bu hattı gerçek anlamda nasıl yapılacağını paylaşacağız" dedi.

Emek-Şehir Hastanesi hattında ihtiyaç duyulan vagonların siparişinin henüz daha verilmediğini de belirten Bozbey, "68 araç olması gerekiyor. Bakanlık 'Biz bu araçları almayacağız' demişler. Toplamda TL bazında bakarsak 5,5 milyar TL civarında araç alımından bahsediyoruz. Bu hattı yapan Bakanlık almayacağını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi'ne topu atmıştır. Bunu almayacak mıyız? Elbette alacağız, ama bunu kamuoyunun bilmesi gerek. Yeterki 2025 sonuna kadar o hattın tamamlanmasını istiyoruz. 68 araç durumuyla ilgili ön görüşmeleri yapıyoruz. Kredi şeklinde konuşuyoruz. Bunları daha sonra açık ve şeffaf şekilde paylaşacağız. 68 araç alımını Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştireceğiz" diye konuştu.