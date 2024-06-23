Bursa'nın Mudanya ilçesinde yerlere atılan çöplerin fazlalığına dikkat çekmek için Mudanya ve Güzelyalı sahilinde temizlik seferberliği yapıldı. Farkındalık etkinliğine Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da katılarak temiz bir Mudanya için duyarlılık çağrısı yaptı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, belediye personelleri ve gönüllülerin katıldığı temizlik seferberliğinde Mudanya ve Güzelyalı sahilleri temizlendi.

Sabah erken saatlerde Güzelyalı İDO İskelesi’nden başlayarak, Mudanya BUDO İskelesi’nde sona eren eylemde plastik, cam, metal, kağıt, karton, sigara izmariti gibi atıklar toplandı.

Çevreyi korumak, sürdürülebilir bir hayata dikkat çekmek için bu eylemi düzenlemek zorunda kaldıklarını söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “İnsanlarımız sigara kutularıyla, izmaritlerini, çekirdek kabuklarını, içecek şişelerini ve yiyecek paketlerini çöp kutuları yerine maalesef yerlere atıyorlar. Çevresine ve topluma karşı duyarsız kişilerin yerlere sürekli çöp atmalarından dolayı kirliliğin önüne geçmekte güçlük çekiyoruz. Buna artık bir son vermeliyiz. Yaşadığımız kenti temiz tutmak için, herkesin duyarlılığına ve sorumluluk almasına ihtiyacımız var” dedi.

Uzun bayram tatili boyunca artan nüfus ile doğru orantılı olarak çevrenin daha da kirlendiğine dikkat çeken Başkan Dalgıç, belediye ekiplerinin temizlik konusunda yoğun bir mesai harcadığını belirterek, ilçeye gelen misafirlerden de empati yapmalarını beklediklerini ifade etti. "Temizlemeye çaba harcamaktansa kirletmemek çok daha kolay" diyen Dalgıç, "Birimizin hepimizin çöpünü toplamasındansa, her birimiz kendi atığımızı yönetsek çok daha yaşanabilir bir ilçe olacağız. Mudanya’ya bizim evimiz, kirlenmesine izin veremeyiz” diye konuştu.