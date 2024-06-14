Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, kurban bayramı öncesi mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı.Bursa (İGFA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Belediye Başkanı Şükrü Erdem, bağlı 25 müdürlüğü ziyaret ederek, mesai arkadaşlarının bayramlarını tek tek tebrik etti.

Bayramlaşma sırasında kısa bir konuşma yapan Başkan Erdem çalışanların aileleriyle mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini diledi. Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak, halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Erdem, "Bu vesileyle, tüm mesai arkadaşlarımın ve hemşehrilerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara." dedi.

Kurban Bayramı öncesinde belediye ekiplerinin yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Başkan Erdem, ilçede bayram süresince huzur ve güvenin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.