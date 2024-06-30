Bursa'nın Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Yangına müdahale eden itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlerin içinde kalarak büyük tehlike atlattı.

Yangın hızla yayıldı

Yangın, Yolçatı Mahallesi'nde makilik alanda başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ancak rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayıldı ve ekipler alevlerin arasında kaldı. Bölgede çekim yapan gazeteciler de aynı tehlikeyle karşılaştı.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

Yangına havadan 2 helikopter, karadan ise arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekipler büyük çaba harcıyor. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde yangının daha fazla yayılması önlenmeye çalışılıyor.

Yangının hızla yayılması ve ekiplerin alevlerin içinde kalması, bölge halkı arasında büyük tedirginlik yarattı. Yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.