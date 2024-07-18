Nilüfer Belediyesi kaçak yapı ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri Ürünlü, Hasanağa ve Kayapa’da tarım alanı üzerine imara aykırı inşa edildiğini tespit ettiği 4 yapıyı kullanılamaz hale getirdi.BURSA (İGFA) -Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerel belediyenin imar planı yönetmeliğine aykırı yapılan kaçak yapılar ile mücadelesi sürüyor.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşların şikayetleri üzerine tespit edilen yapılar, işlemleri yapılarak yıkılıyor.

Son olarak yıkım ekipleri, iki günde 4 ayrı yapıyı kullanılamaz hale getirdi.

Hasanağa Mahallesi’ndeki 240 metrekarelik kaçak yapı tamamen; Ürünlü’de biri 600, diğeri 1300 metrekare, Kayapa’da ise 500 metrekarelik imara aykırı yapılar ise içerdeki malzemelerin zarar görmemesi için kısmen yıkıldı.

Nilüfer Belediyesi ekiplerinin imara aykırı yapılarla ilgili çalışmaları önümüzdeki günlerde de sürdüreceği öğrenildi.