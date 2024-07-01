Gazeteci Yazar Mesut Demir, Bursa'da meydana gelen orman yangınında 766 hektar alanın kül olduğunu, ormanları yakanlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığını belirtirken, orman yangınında şaibe olup olmadığını, ormanları yakan hainlere yönelik idam cezasının getirilmesi gerektiğini kaleme aldı.BURSA (İGFA) - Gazeteci Yazar Mesut Demir'in köşe yazısı...

Bursa orman yangınında şaibe var mı?

Yurdun bir çok ilinde meydana gelen orman yangınları, ciğerlerimizi, geleceğimizi yok ediyor.

İnandırıcı gelmese de, piknik yaparken, anız yakarken çıktığı öne sürülen yangınlarda canlar yandı, ölenler oldu, hayvanlar telef oldu.

İzmir’de meydana gelen yangında, yangını çıkaran kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ya Bursa’daki yangın…

766 dekar alanı etkiledi.

Bursa’nın gözde ormanlık arazilerinden, Yolçatı ile Uludağ Üniversitesi arasında kalan ormanlık alan…

Orman arazisi statüsünde…

Ormanlık vasfını bu yangın ile yitirdi.

Yerine ağaç dikilse, kaç yılda o ağaçlar eski halini alacak.

Orman yangını ile ilgili Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir Cumhuriyet savcısı görevlendirilerek soruşturma başlatıldı.

Cep telefonu ve mobese görüntüleri toplanıyor.

Çıkar mı bir şey? İnşallah çıkar ve yangına sebep olan kişi ya da kişiler yakalanır.

İnşallah cezasını bulur.

Bu hain ya da hainler yakalandığında alacakları ceza kaç yıl?

Kanuna göre;

“Kasten orman yakmak fiili için kanunun 110. maddesinin dördüncü fıkrasında on yıldan az olmamak üzere hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir.”

Yani…

Geleceğimizi, ciğerlerimizi yakmanın bedeli bu mu?

Ormanda yaşayan canlıları yakmanın bedeli bu mu?

“İdam cezası gelmeli mi?” tartışmaları yapıldı yıllarca…

Amerika’da ormanın yakan kişi nasıl bir ceza alır? İdam…

Amerika’da vatana ihanet eden kişi nasıl bir ceza alır? İdam…

Amerika, direk infaz ediyor hainleri…

Türkiye’de 10 yıl tutuklama, iyi hal vesaire indirimlerle birlikte 5-6 yıl yatar ve çıkar.

Yani…

5*6 yıl hapishanede ekmek elden su gölden, beslemiş oluyoruz.

Ödül mü, ceza mı?

Bir fidan ağaç diksek, 10 yılda eski haline gelmiyor.

Yorumu size bırakıyorum.

İdam gelmeli mi?

Sizce ormanlarımızı, geleceğimizi yakan hain ya da hainler idam edilmeli mi?

Vatana ihanet eden teröristlere idam gelmeli mi?

Neden idam cezası geri getirilemiyor?

Ormanlarımızı yakan neden idam edilmiyor?

Vatanda ihanet eden neden idam edilmiyor?

Çocuklara tecavüz edenler neden idam edilmiyor?

Seri katiller neden idam edilmiyor?

Neden idam cezası geri gelmiyor?

TBMM’de bir asgari ücretin en az 10 katı maaş alan milletin vekilleri neden bir adım atmıyor?

Hiç mi vicdanları sızlanmıyor?

Türkiye’nin idam cezası konusunda bir beka sorunu var.

Eğer idam cezası gelmezse, daha nice canlar gidecek, ormanlarımız kalmayacak, ciğerlerimiz yanacak, geleceğimiz yanacak.

Umuyoruz, Bursa’daki orman yangını örtbas edilmez ve ormanı yakan hainler en kısa zamanda ceza alır.

Gelişmeleri yakından takipte olacağız.

Sağlıklı ve esen kalın…