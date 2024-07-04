Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda gündem maddelerine geçilmeden önce, Osmangazi’yi her alanda çok daha iyi noktalara getirebilmek adına son bir ay içinde yapılan faaliyetler konusunda meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın başkanlığında gerçekleştirildi.



Meclis toplantısındaki sözlerine Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı tebrik ederek başlayan Başkan Aydın, geçtiğimiz günlerde Yolçatı Mahallesi’nde çıkan yangında zarar gören Uludağ Üniversitesi kampüsündeki yeşil alanın yeniden ağaçlandırılması için yürütülecek çalışmalara katkı vereceklerini ifade etti.

“YANGIN BÖLGESİNE ULAŞAN İLK EKİPLERDEN OLDUK”

Türkiye’nin birçok noktası ile birlikte Bursa’da da çıkan yangınlar hakkında da konuşan Başkan Aydın, “Yaz ayları geldiğinde maalesef ülkemizin en önemli gündemi yangınlar oluyor. Ne yazık ki yangınların büyük bölümü, insan kaynaklı nedenlerden dolayı çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Yolçatı Mahallesi’nde meydana gelen yangının da net bir şey olmamakla birlikte anız ya da çöp yakmaktan kaynaklı çıktığı düşünülüyor. Uludağ Üniversitesi’nin yaklaşık 200 hektarlık alanı maalesef ki kül oldu. Osmangazi Belediyesi olarak yangınların söndürülmesi için yürütülen çalışmalara gerek araçlarımızla gerekse ekiplerimizle destek verdik. Büyükorhan ilçesinde ve Yolçatı Mahallesinde çıkan yangına müdahale etmek için bölgeye ulaşan ilk ekiplerden olduk. AFAD daha bize ulaşmadan, bizler gelen ihbarlar üzerine ekiplerimizi bölgeye gönderdik. Su tankerlerimiz ve iş makinelerimiz söndürme çalışmalarına destek verdik. Yangın bölgesine erken ulaşmak çok önemli. Şiddetli rüzgar ile yangın hızlı bir şekilde geniş alanlara yayılabiliyor. Eğer Yolçatı’daki yangına hızlı müdahale edilmeseydi, yangının kampüs alanına ve yurtlara sıçramasının önüne geçilemezdi” dedi.

“AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA KATKI VERECEĞİZ”

Uludağ Üniversitesi’nde yangından etkilenen alanın ağaçlandırılması için yürütülecek çalışmalara destek vereceklerini ifade eden Başkan Aydın, “Sonbahar mevsiminde yangın bölgesinin ağaçlandırılması için çalışmalar başlatılacak. Osmangazi Belediyesi olarak bizler de bu ağaçlandırma çalışmasına elimizden gelen desteği vereceğiz. İnşallah, bölgeyi tekrardan yeşil haline dönüştüreceğiz. Bursamıza bir daha geçmiş olsun diliyorum. İnşallah bir daha böyle felaketler yaşamayız” diye konuştu.

Konuşmaların ve aylık faaliyet sunumunun ardından gündem maddelerinin görüşülmesiyle meclis toplantısı sona erdi.