Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Mahallemizi Birlikte Temizliyoruz’ projesi ile Osmangazili yurttaşlar ve belediye ekipleri, daha temiz bir Osmangazi için el ele verdi.BURSA (İGFA) - ‘Mahallemizi Birlikte Temizliyoruz’ projesi ile ilçe genelinde temizlik çalışması başlatan Osmangazi Belediyesi’ne Osmangazili yurttaşlardan büyük destek geldi.

Yeni hayata geçirilen proje ile birlikte, Osmangazili yurttaşlar oturdukları mahalleyi belediye ekipleri ile birlikte temizleyerek, ilçeyi daha temiz hale getirecek. Projenin ilk uygulaması Kükürtlü Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, Kükürtlü Mahallesi Muhtarı Canan Akın Erdem, belediye temizlik görevlileri ve yurttaşlar mahallenin cadde ve sokaklarını el birliğiyle temizledi. Mahalle sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlik ile Kükürtlü’nün dört bir tarafı pırıl pırıl temizlendi.

Daha temiz bir Osmangazi için çalıştıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, “Mahallemizi Birlikte Temizliyoruz projemizin ilk ayağını Kükürtlü Mahallemizden başlattık. Mahallemizi vatandaşlarımız ve belediye ekiplerimiz ile hep birlikte temizledik. Bundan sonraki çalışmalarımızda da yurttaşlarımız birlikte mahallelerimizi temizleye devam edeceğiz” dedi.

Kükürtlü Mahalle Muhtarı Canan Akın Erdem de verdikleri desteklerden dolayı Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.