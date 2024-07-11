Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yerel belediye, kamuya ait arazi üzerine kaçak olarak inşa edildiği belirlenen gecekonduyu yıktı. Madde bağımlılarının uğrak yeri olan gecekondunun yıkılması, mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü.BURSA (İGFA) -Kaçak yapılaşmaya karşı yürütülen mücadele kapsamında ilçenin dört bir yanını mercek altına alan Osmangazi Belediyesi, gerek belediye ekipleri tarafından tespit edilen kaçak yapıları, gerekse vatandaşların ihbarları doğrultusunda belirlenen gecekonduların yıkımını gerçekleştiriyor.

Planlı ve sağlıklı kentleşmeyi sağlamak adına kaçak yapılaşmaya karşı yoğun bir mücadele ortaya koyan Osmangazi Belediyesi, son olarak madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle sosyal riskler oluşturan Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki gecekonduyu yıktı.

Kamu arazisi üzerine inşa edildiği belirlenen gecekondu, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından iş makinesi ile yıkıldı. Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar, belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi.