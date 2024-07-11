Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin yaz döneminde ‘Osmangazi Atölyelerle Buluşuyor’ adı altında hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik ücretsiz olarak düzenlediği Senaryo Yazarlığı, Çocuk Drama Atölyesi ve Ritim Atölyesi’nde eğitimler başladı. BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, ‘Osmangazi Atölyelerle Buluşuyor’ projesi ile çocukları ve yetişkinleri zengin içerikli atölye çalışmalarıyla buluşturuyor. Sanatsal yeteneklerini geliştirmek ve yeni hobiler kazanmanın yanı sıra elde edecekleri tecrübe ve bilgiler ile birçok alanda artı değer kazanmak isteyen vatandaşlar, atölye çalışmalarına katılarak 6 hafta boyunca alanında uzman isimlerden eğitim alacak. Geçtiğimiz günlerde başlayan Kadın Çalışmaları Atölyesi’nin ardından Senaryo Yazarlığı, Çocuk Drama Atölyesi ve Ritim Atölyesi’nde de eğitimler başladı. Birbirinden eğlenceli ve eğitici atölye çalışmaları ile Osmangazililer, ilgi duydukları branşlar da kendi becerilerini ve yeteneklerini keşfetme olanağı bulacak.

SENARYO YAZARLIĞI ATÖLYESİ’NE BÜYÜK İLGİ

Katılımcıların, senaryo yazımı ile ilgili kavramları, teknikleri ve süreçleri öğrenebileceği Senaryo Yazarlığı Atölyesi’ne, Osmangazililerin ilgisi büyük oldu. 18 yaş üstü vatandaşların kayıt yaptırdığı Senaryo Yazarlığı Atölyesi, Soğanlı Kültür Merkezi’nde altı hafta süresince devam edecek. Senarist Derya Biçer tarafından verilen eğitimler ile katılımcılar, senaryo yazma tekniklerinden hikaye kurgusuna, karakter oluşturmadan sahne formatlarına, dizi senaryosundan film senaryosu yazmaya kadar başarılı bir senarist olmak için gereken tüm teorik ve pratik bilgiye sahip olabilecek.

Osmangazi Belediyesi’nin 7 -11 yaş arası çocuklar için düzenlediği Çocuk Drama Atölyesi’nde de diğer atölyelerle birlikte eğitimler başladı. Etkin ve çok amaçlı bir program içeriğine sahip Çocuk Drama Atölyesi, yaz döneminde 6 hafta boyunca devam edecek. Soğanlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen atölye çalışmalarına katılan çocuklar, ders başı yaptı. Yaratıcı Drama Eğitmeni Gülşah Güler tarafından verilecek eğitimler ile çocukların hayal gücü, sosyal becerileri, iletişim ve özgüvenlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

OSMANGAZİLİLER MÜZİĞİN RİTMİNİ KEŞFEDİYOR

Osmangazi Atölyelerle Buluşuyor projesi kapsamında başlatılan bir diğer atölye çalışması olan Ritim Atölyesi ise Osmangazililerin müzikal yeteneklerini ortaya çıkarmasına olanak sağlıyor. Katılımcıların eğlence, motivasyon, yaratıcı yönlerin keşfi, zihinsel olarak rahatlama ve sosyalleşmesinin amaçlandığı Ritim Atölyesi’ndeki çalışmalar, Gökdere Kültür Merkezi’nde başladı. 18 yaş üstündeki vatandaşların katıldığı Ritim Atölyesi ile birlikte Osmangazililer sahip oldukları ancak farkında olmadıkları sanatsal becerileri keşfetme fırsat bulacak. Müzik Öğretmeni Enes Şahin tarafından verilen atölye çalışmasına, Osmangazili sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.