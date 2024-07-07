Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ tarafından Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki Diyanet’e ait mola yeriyle ilgili açıklama yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki Diyanet’e ait mola yerini kaldırma kararıyla ilgili bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan asılsız ithamlara karşı kamuoyunu bilgilendirdi.

BURULAŞ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2019 yılında İl Müftülüğü’nün yolcular için danışma noktası olarak kurulan ‘Diyanet Mola’ standının kapatılması kararı, 2024 Ocak ayında geçmiş dönem BURULAŞ Genel Müdürlüğü tarafından alınmıştır.

BURULAŞ Genel Müdürlüğümüz, geçmiş dönemde alınan bu kararı, uygulamıştır. ‘Diyanet Mola’ standının, uzunca süredir atıl vaziyette bulunduğu ve sair uygunsuzluklara mekân olduğu müdürlüğümüzce tespit edilmiştir. Terminal esnafımız da mola yerinin doğru olmadığını ve kaldırılması gerektiğini önceki dönemde de bu dönemde de BURULAŞ’a bildirmiştir. Kasım 2023’ten bu yana amacına uygun kullanılmadığına, kaldırılması gerektiğine ilişkin görevli personelin tespitleri ve raporları bulunmaktadır.

Yine BURULAŞ Genel Müdürlüğümüz konuyla ilgili İl Müftülüğü ile iletişime geçmiş, Müftülük’ten mevcut cami veya mescit yakınında yeni bir lokasyon belirlemelerini iletmiştir. İl Müftülüğü’nden beklenen süre içerisinde dönüş olmayınca sözleşmenin dolduğu 1 Temmuz 2024 tarihinde Ocak 2024’te alınan kaldırma kararı uygulanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.”