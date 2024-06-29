Haftanın bitimi ile birlikte Bursa’da terminal yoğunluğu başladı. Bazı vatandaşlar şehre gelmeye, bazıları ise kısa bir tatil yapmak uğruna şehir dışına çıkmak için terminale geldi.BURSA (İGFA) - Haftanın bitişi ve yaz mevsiminin getirdiği tatil ihtiyacı ile Bursa’da terminal yoğunluğu başladı. Şehri ziyaret eden veya başka bir şehre gidecek olan turistler, terminal otobüslerince yoğunluk oluşturdu. Hafta sonunun gelmesi ile birlikte seyahatlerini sürdüren vatandaşlar yolculuklarına başladı.

Kaynak: igf