Yangın, sabah saatlerinde Yolçatı Mahallesi'nde makilik bir bölgede başladı. Çevrede yaşayan vatandaşların durumu fark ederek ihbar etmesi üzerine, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, ormanlık alana ve yakınlarda bulunan bir çiftliğe sıçradı. Çiftlikte bulunan küçükbaş hayvanlar yangından etkilenerek telef oldu.

Yangın, Uludağ Üniversitesi'ne ait bir tesisin çatısına da sıçradı ve burada büyük hasar meydana geldi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, yangına karadan müdahale ederken, havadan da bir helikopter söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin yoğun çabası devam ediyor.