Bursa'da Yenişehir Uluslararası Havalimanı’nda geçen ayki iç hat yolcu trafiği 14 bin 407, dış hat yolcu trafiği 2 bin 751 oldu. Böylece toplam 17 bin 158 yolcuya hizmet verildi.Gürhan ADANA/BURSA (İGFA)- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bursa Yenişehir Havalimanı’nın 2024 yılı mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklamaya göre, Bursa Yenişehir Havalimanı’nda mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 14 bin 407, dış hat yolcu trafiği 2 bin 751 oldu. Böylece mayısta toplam 17 bin 158 yolcuya hizmet verildi.

Mayıs ayında Bursa Yenişehir Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 578, dış hatlarda 33 olmak üzere toplamda bin 611’e ulaştı.Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Mayıs ayında toplamda 149 ton oldu.

5 aylık (ocak-mayıs) dönemde ise Bursa Yenişehir Havalimanı’nda yolcu trafiği 87 bin 587, uçak trafiği 7 bin 630, kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği ise 933 ton olarak gerçekleşti.