Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kıvanç Horoz ile Yenişehir Belediye Meclis Üyesi Yalçın Ede Çamönü mahallesinde evi yanan Avşar ailesini ziyaret ederek 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesi Çamönü Mahallesi'nde evi yanan Avşar ailesine CHP'li meclis üyeleri 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in selamını ileten Büyükşehir Meclis Üyesi Kıvanç Horoz ile Yenişehir Belediye Meclis Üyesi Yalçın Ede, Başkan Bozbey'in "Gereken neyse o yapılacak" mesajını iletti.

Gereken raporları tuttuklarını belirten meclis üyeleri, "İlk olarak aileye evleri onarılıncaya kadar bir konteyner temin edilecek. Daha sonra tüm eksikler giderilecek. Başkanımız Sayın Bozbey, ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdi" diye konuştu.

Bu arada Başkan Mustafa Bozbey'in de bayram sonrası aileyi ziyaret edeceği öğrenildi.