Bursa Yeşil Rotary Kulübü’nün 2024-2025 Dönem Başkanı Mustafa Gürkan Midilliç oldu. Midilliç görevi Cem Şanlı’dan devraldı.BURSA (İGFA) - Bursa Yeşil Rotary Kulübü devir teslim töreni Almira Hotel’de gerçekleşti. 2023-2024 Dönemini “Dünyaya Umut Ol” temasıyla başarılı bir şekilde tamamlayan Cem Şanlı, görevini Mustafa Gürkan Midilliç’e teslim etti. Midilliç 2024-2025 Dönem Başkanlığı görevini “Rotary Sihri” teması ile sürdürecek.

Almira Hotel’de düzenlenen geceye Bursa Yeşil Rotary Kulübü üyeleri eşleriyle birlikte katılırken, daha önce kulübe hizmet etmiş isimlere de ahde vefa örneği sergilendi. Geçmiş dönemlerde kulüp bünyesinde yaşanan anıların paylaşıldığı gecenin sonunda hep birlikte pasta kesildi.

2024-2025 Dönem Başkanı seçilen Mustafa Gürkan Midilliç, “Yeni dönemde sevgi ile hizmet etme anlayışıyla hareket ederek ’Rotary Sihri’ teması ile projelerimizi gerçekleştireceğimiz başarılı bir dönem içerisinde olacağız. Gecemize katılan tüm üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Midilliç ayrıca, Bu gecenin anısına Rotary’e yaptığı hizmetlerinden dolayı merhum Can Köseleci anısına Bursa Yeşil Rotary Kulübü olarak, uluslararası projelere destek olmak için Rotary Vakfı’na bağış yapıldığı belirtti.