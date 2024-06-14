Yıldırım Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarını anlamlı bir projeyle taçlandırdı. Kurban Bayramı öncesi 500 ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık hediye eden Yıldırım Belediyesi yüzleri güldürdü.BURSA (İGFA) - Bayramlık kıyafetlerini gönüllerince seçen çocuklar ve çocukları baştan aşağı giydirilen aileleri Yıldırım Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür ettiler.

Bayramların, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendiren özel günler olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Belediye olarak önceliğimiz daima insan olmuştur. Herkesin mutlu ve huzurlu olduğu, kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir Yıldırım için çalışıyoruz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyen bir medeniyetin temsilcileri olduğumuzu unutmadan, ilçemizdeki her bir hemşehrimize dokunacak işler yapmaya gayret ediyoruz. Bayram öncesi de hemşehrilerimize dokunacak onları mutlu edecek işler yapmaya özen gösterdik. Bayramlar çocuklarla güzeldir. Biz de bu bayram 500 çocuğumuza bayramlık hediye ettik. Ben bu vesileyle tüm hemşehrilerimin bayramını kutluyor, Kurban Bayramı’nın tüm insanlığa, İslam Âlemi’ne ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.