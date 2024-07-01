Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi’nde makilik alanda başlayan yangın, yeniden alevlendi.BURSA (İGFA) - Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi’nde makilik alanda dün öğle saatlerinde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındıktan sonra alevler yeniden yükseldi.
Bölgeye, Uludağ Üniversitesi’nde bekleyen ekipler yönlendirildi.
Ekipler yangından bir kaplumbağa kurtardı.
Kaynak: igf