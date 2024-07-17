Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği Olağan Genel Kurul toplantısına giderek yeni başkanını seçti. Yönetimin ve üyelerin tamamının oyunu alan İş İnsanı Fesih Temel yeni başkan seçildi.BURSA (İGFA) - Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği Olağan Genel Kurul toplantısına giderek yeni başkanını seçti. Yönetimin ve üyelerin tamamının oyunu alan İş İnsanı Fesih Temel yeni başkan seçildi.

Bursa AKYAD Kurucu Başkanı Atilla Güney toplantıda yaptığı konuşmada; “2018 yılında kurmuş olduğum Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği (BURSAAKYAD), amaçladığımız hedeflere ulaşmak için büyük bir çaba ve özveriyle çalıştığımız altı yıl boyunca önemli başarılar elde ettik. Derneğimizi, Ağrı ilimizin zengin kültürünü ve değerlerini Bursa’da yaşatma amacıyla kurduk. Dernek yönetimini gönül rahatlığıyla, yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı olarak görev alan değerli yol arkadaşlarımızdan Fesih Temel’e devrettim.

Derneğimiz, maddi ve manevi olarak büyük gayretler sarf ederek, Ağrı ilimizin örf ve adetlerini korumak ve tanıtmak için çeşitli etkinlikler düzenledik. Ağrı ilimizi Bursa Anadolu Günlerinde temsil ettik. Ağrı’nın yöresel yemeklerini Bursa’da defalarca Bursalılara tattırdık. 24 il hemşeri dernekleri arasında yapılan halı saha maç turnuvasında 3’üncü olduk, Bursa da yaşayan tüm Ağrılı iş insanlarını ziyaret ettik. Bursa’daki kamu kurum ve kuruluşların yöneticilerini ziayret ederek Ağrı ilimizi tanıttık ve anlattık. 2 defa TBMM’ye davet edildik. Yine onlarca hemşehrimize istihdam alanında öncülük ettik. Bursa Kent Konseyi’nde Ağrı ilimizi bayramlarda ve kent konseyi seçimlerinde temsil ettik. Ağrı’daki kamu yöneticilerini Bursa’ya davet ederek Anadolu Günleri’nde Bursa’mızda ağırladık. 50 Ağrılı iş insanımızı Bursa Sheraton otelinde yemekli ağırlama yaptık. Bununla birlikte tek isteğim bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bursa’da birlik beraberliğimiz devam etsin” ifadelerini kullandı.

Güney sözlerinin devamında; “Gerek siyasi gerek diğer tüm alanlarda üzerimize düşen tüm görevleri layıkıyla yerine getirdik. Hepimiz Bu kadim kentte yaşıyoruz. Katma değer olmaya devam ediyoruz. Kurmuş olduğumuz kültürü yaşatma derneğiyle kendi özümüzü geleneğimizi devam ettirme niyetindeyiz. Bursalılara biz de buradayız sizinle birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam ederek sizlere örfümüzü geleneğimizi de sunmaktan onur duyuyoruz. Ağrı kültürünü Bursa’da yaşayanlara tanıttık hem de genç nesillerin bu değerleri benimsemesine katkı sağladık. Yapılan her etkinlik ve proje, derneğimizin güzel bir yere gelmesinde önemli bir rol oynadı.” Şeklinde konuştu.

Derneğin yeni Başkanı Fesih Temel de devir teslim töreninde; “Bursa’da yaşamak, Bursa’ya hizmek etmek bizim için önemli bir görevdir. Bunu yaparken Ağrı’mızın kültürünü yöresel tatlarını ve güzelliklerini Bursalı hemşehrilerimizle paylaşmaktan büyük onur duyuyoruz. Ben bu derneğin bir üyesi olarak bugüne kadar yapılan çoğu etkinlikte bulundum. Kurucu başkanımız Atilla Güney ile birlikte iyi işlere imza attığımızı ifade etmek istiyorum. Başta Atilla Güney olmak üzere tüm yönetim kurulumuza ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Bana verdikleri bu yetkiyle yolumuza devam edeceğiz. Allah utandırmasın. Birlik beraberliğimiz daim olsun.” diyerek sözlerini noktaladı.