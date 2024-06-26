Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği (YDDMD) Bursa’da yaşanacak deprem ile ilgili yaşanacak riskin büyüklüğü ve kentsel dönüşüm çözümlerini anlattığı bir basın toplantısı düzenledi.Esmanur GÜLBAHAR/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Bursa Temsilcisi Serkan Işık, Bursa’nın bu depremden nasıl kurtulacağına dair çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

Işık, bu çalışma kapsamında “Bursa’nın eski yapılara sahip olduğunu biliyorduk fakat bu kadar fazla olduğunu bilmiyorduk.” dedi. 1950 yılından itibaren Bursanın göç almasının ardından çarpık kentleşme başladığını dile getiren Işık, “Şu an 1950 yılından gelen binalar var.” dedi.

Serkan Işık, Bursa deprem risk teşkil ve kentsel dönüşüm çalışmalarını basın mensuplarına açıkladı.

BURSA’DA OLASI BİR AFETTE ANA YOLLARA ALTERNATİF YOK

1950 yılından sonra Bursa’da 'Sur İçi' denilen yerde yaşam başladığını ardından İzmir yoluna doğru devam ettiğinin altını çizen Işık, “Kilit noktalarda yapılaşmalar baş gösteriyor. Kentte olası bir afet durumunda ana yollarla ilgili bir hiç alternatif oluşturulamıyor. Yeşil alanlar, binalara gömülmüş. Bursa ile ilgili profesörler konuşuyor. Sıvılaşmanın olduğu yer, depremde daha risklidir. Bursa’nın sıvılaşma oranı yüzde 70’tir. Bursa’da kırılmış bir çok fay var ve bunlar tehlike teşkil ediyor. İki fay hattının aynı anda kırılması ile Bursa, 7.7’lik bir deprem oluşturabilir. Bursa’da ulaşım, doğru değil.” dedi.

BURSA’DA 1 MİLYON 200 BİN KİŞİ RİSKLİ

31 Aralık 2017 itibariyle ortaya çıkan ‘yapı kayıt belgesi’ ile ilgili konuşma yapan Serkan Işık, “Yapı kayıt belgesi o binanın hizmet alabilmesi içindir. Bizim ne kadar çürük envantere sahip olduğumuzun göstergesidir. 271 bin 155 kişi mühendislik hizmeti almayan binalarda bulunuyor ve bunun yüzde 50’si Nilüfer’dedir. 2 milyon 307 bin 543 kişi sağlıklı yapılarda yaşıyor.” şeklinde konuştu.

BURSA 6,5 ŞİDDETİNDEKİ DEPREME DAYANAMAZ

Serkan Işık, Bursa’da nasıl bir kentsel dönüşüm uygulanması gerektiğinini açıklayarak, “Bursa 6,5 şiddetindeki depreme dayanamaz. Belediye başkanlarının acilen dönüşümü başlatması gerekiyor.” dedi.

Altıparmak ve Çarşamba bölgesini projelendirdiklerinini söyleyen Işık, “İyi bir kentsel dönüşüm, sosyal dönüşümü de getirir.” ifadelerini kullandı.

“BURSA’NIN SANAYİSİ TAŞINMALI”

Sanayi alanlarının da ivedilikle dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Işık, “Bu projeler gerçekleştiğinde hem caddeler oluşacak, hem de otopark sorunu kalkacak. Aynı zamanda yeşil alanlar, insanlara sosyal donatı alanları olarak verilecek. Sanayisi gelişmiş olan bir şehrin, depremden dolayı ticareti durdurması kötü sonuçlar doğurur. Bu bize beka meselesini de anlatıyor. Sanayinin de ivedilikle olması gerekiyor. Sanayi, taşınabilir. Taşınamıyorsa, yenilenmesi gerekiyor.” dedi.



BURSA’DA 3 AYDIR KENTSEL DÖNÜŞÜM’DE YOL ALINMADI

Dernek olarak Kahramanmaraş depremini gördüklerini belirten Işık, “Bursa’da herkes ağustos böceği gibi saz çalmaya devam ediyor. Bu deprem, yiyeceğimiz içeceğimizden sonra en önemli şeydir. Bursa’da 3 aydır, kentsel dönüşümde yol alınmadı. O zaman, ‘Deprem bizim birinci önceliğimiz değil’ diyelim. Biz sokağa çıktığımızda dernek olarak insanlara borcumuz var. Biz insanlara deprem riskini anlatmak zorundayız. Uyuyanları uyandırmalıyız. Herkes elini taşın altına koysun.” dedi.



BURSA YAPI DENETİM VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ YENİ BİR UYGULAMAYI HAYATA GEÇİRİYOR

Işık, dernek olarak 4,5 aydır ‘risk tespit’ isimli bir uygulama üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Uygulama ile ilgili açıklamalarda bulunan Serkan Işık şu ifadeleri kullandı:

“Bu uygulama, ‘binanın risk analizi nasıl yapılır, bina kaç yılında yapıldı, ne zaman bitti, bina fay hattına yakın mı?” gibi sorulara cevap veren bir uygulama olacak. Eylül ayı gibi kullanıma sunacağız.”

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Bursa Temsilcisi Serkan Işık, Bursa’nın deprem riskine yönelik yaptığı açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.