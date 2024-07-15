Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Demokrasiye Sahip Çıkan Milletin Zaferi Fotoğraf Sergisi" Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde açıldı. BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kaposamında fotoğraf sergisi açıldı.

"Demokrasiye Sahip Çıkan Milletin Zaferi" adlı fotoğraf sergisi Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde izlenime açıldı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, açılışını ve ilk ziyaretini gerçekleştirdiği sergiye tüm Bursalıları davet etti.

Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı ile protokolünde hazır bulunduğu sergide Vali Demirtaş, "O karanlık gecede milletimizin şanlı direnişine ait sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.