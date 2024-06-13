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İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, mutfakta hasara neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Parlama ve yangın sırasında Ayşe Ç. ile eve misafir olarak gelen ablası Semra D'nin vücutlarında yanıklar oluştu.

Kükürtlü Mahallesi 9. Manolya Sokağı'ndaki bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan Ayşe Ç, biten 12 kilogramlık mutfak tüpünü değiştirmek istedi.

BURSA (AA) - Bursa'da bir evde, mutfak tüpünden sızan gaz ın parlama sı nedeniyle yaralanan 2 kız kardeş hastaneye kaldırıldı.

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