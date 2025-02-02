Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde, 3 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını sararken, çevredeki binalara sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın kısa sürede söndürüldü

Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yangını hemen müdahale ederek büyümesini engelledi. Depo olarak kullanılan çatı katı ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili yetkililer inceleme başlattı.