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Yarışma boyunca 23 ülkeden gelen 720 dansçı, yöresel dans figürleri ve kostümleriyle görsel bir şölen yaşatacak. 12 Temmuz'daki final öncesinde her akşam Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek gösterilerin yanı sıra ekipler 17 ilçede 6 gün boyunca Bursalılarla buluşacak.

- Yarışma 12 Temmuz'a kadar gösterilerle sürecek

Bursalı sanatseverler, dans topluluklarının gösterisine zaman zaman alkışlarıyla tempo tuttu. Gösteri sonunda dansçıların performansı Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 36. "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması"nın açılışı gerçekleştirildi.

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