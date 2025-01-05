Bursa’da 5 yaşındaki Deniz Sönmez, diş tedavisi sırasında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından 10 Kasım 2023’te özel bir diş kliniğine götürülen Deniz, genel anestezi altında bir dişi çekilip 4 dişine dolgu yapılmasının ardından fenalaştı ve 3 gün sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Olayın ardından hazırlanan adli tıp raporları, İstanbul 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından değerlendirildi. Rapor, çocuk üzerinde yapılan sedasyon anestezisinin yönetmeliklere aykırı olduğunu ortaya koydu.

Yönetmeliğe aykırı anestezi uygulaması ve tıbbi hata iddiası

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen 51 sayfalık raporda, Deniz Sönmez’e yapılan sedasyon anestezisinin yasalarla belirlenen prosedürlere uymadığı belirtildi. Rapor, Anestezi Uzmanı Dr. L.O., Diş Hekimi A.S. ve mesul müdür Diş Hekimi K.G.Y.’nin, çocuğun ölümünde yüzde 50 oranında sorumluluk taşıdıklarını ortaya koydu. İstanbul 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu, diş kliniğinde görevli 2 diş hekimi ve 1 anestezi uzmanının, "ölüme sebebiyet vermek" suçundan ifadeye çağrılmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

Diş ağrısı şikayetiyle 10 Kasım 2023 tarihinde ailesi tarafından özel bir kliniğe götürülerek genel anestezi ile 1 dişi çekilip 4 dolgu işlemi uygulanan 5 yaşındaki Deniz, eve geldikten sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Deniz, 3 gün sonra oksijen yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.