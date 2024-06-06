6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden elde edilen tecrübelerle, kamu gücünün kullanılması, destek illerin intikali ve AFAD merkezlerinin afet yönetim süreçlerine katılımını test etmek amacıyla düzenlenen tatbikat, sabah saatlerinde vatandaşların cep telefonlarına gönderilen kısa mesaj ile başladı. Senaryo gereği, merkez üssü Gemlik olan ve Bursa, Kocaeli, Yalova, İstanbul ve Bilecik illerini etkileyen bir deprem meydana geldi. Bunun üzerine Bursa AFAD Müdürlüğü'nde Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında bir kriz merkezi oluşturuldu.

Katılımcılar ve koordinasyon

Tatbikata, 39 kamu kurumu ve 15 sivil toplum kuruluşu katıldı. Tatbikat süresince, 5 ilde toplamda 7 bin personel görevlendirildi. Depremden etkilenen 5 ile destek sağlamak amacıyla 18 ilden ekipler de görevlendirildi. Gemlik'te yıkılan binalarda enkazda kalan yaralılar kurtarıldı.

Vali Mahmut Demirtaş'ın açıklamaları

Bursa'nın 12 ilçesine 12 ilin görevlendirildiği tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirten Vali Demirtaş, "Deprem, yapmış olduğumuz yanlışları bizlere çok güzel iletiyor. Her bir kurumun ve memurun böyle bir olayla karşı karşıya kaldığımızda ne yapacağını iyi bir şekilde görmesi lazım. Vatandaşlarımız devleti hemen yanında görmek istiyor," dedi.

Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin'in açıklamaları

Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, bu yıl ülke genelinde 70 tatbikat yapmayı planladıklarını ve tatbikatlarla muhtemel afetlere karşı hazırlıklı hale gelmeyi hedeflediklerini vurguladı. Ergin, "Bursa Bölge Düzeyi Tatbikatı'nın ana teması, afet yönetim becerilerinin yanı sıra tüm çalışma gruplarının müdahale kabiliyetleri ile afet yönetim süreçlerini test etmektir" dedi.

Teknolojik destek ve personel görevlendirmeleri

Tatbikat kapsamında Gemlik ilçesinde 6.7 büyüklüğünde bir deprem senaryosu gerçekleştirildi. Bu senaryoya göre, depremde 5 il ve 26 ilçe etkilendi. Tatbikat, 0'ıncı dakikadan itibaren 24 saat kesintisiz ve gerçek zamanlı olarak gerçekleştirildi. AFAD koordinasyonunda mobil koordinasyon TIR'ı, sabit kanatlı İHA UÇBEY, 6 dron ve 7 bin personel görev aldı.

Olası bir depremin Bursa üzerindeki etkileri

Bursa AFAD Müdürü Mehmet Buldan, Bursa'da bu büyüklükte bir deprem olması halinde 32 bin binanın hasar göreceğini, 4 bin 800 binanın yıkılacağını, yaklaşık bin 48 kişinin hayatını kaybedebileceğini ve 120 bin kişinin geçici barınmaya ihtiyaç duyabileceğini belirtti.