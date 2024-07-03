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İzmir yolundaki trafik, yangın sonrası kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

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Gelen itfaiye erleri yangına müdahalede bulunurken trafik polisleri de duman nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı İzmir yolunu trafiğe kapattı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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