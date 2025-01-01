Bursa’nın İnegöl ilçesi girişinde meydana gelen olayda, 56 yaşındaki Yusuf Y. başından vurulmuş halde bulundu. Şahsın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Olay yerinden ilk detaylar

Olay, saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde gerçekleşti. Başından vurulmuş halde bulunan Yusuf Y. için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tabanca yanında bulundu

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, Yusuf Y.’nin yanında bir tabanca bulunduğu tespit edildi. Şahsın cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle netleşecek.

Polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa başka bir nedenle mi gerçekleştiğini araştırıyor. Görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera kayıtları da incelenmek üzere toplandı.