Bursa'da ani sağanak yağış nedeniyle birçok evi su basarken, taşan dereler sokaklarda park halinde bulunan araçları önüne kattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, metrekare başına 41 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Belediye yetkilileri, vatandaşlara acil durum haricinde trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Karınca Deresi’nden kopan taşlar sokağı yürünmez hale getirdi

Uludağ'ın eteklerindeki Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde bulunan Karınca Deresi’nden kopan taş parçaları, sokakları yürünmez hale getirdi. Derenin taşması sonucu park halindeki otomobiller üst üste geldi ve kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar, büyük şaşkınlık içinde yaşananları izledi. Sel sularının ortasında kalan yaşlı bir kadın, dengesini kaybedip yere düştü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan kadın, yürümekte zorlandığı için terliklerini bırakıp yalın ayak yoluna devam etti.

Otomobilini ağaçla güvenceye aldı

Derenin yakınında yaşayan bir vatandaş, otomobilinin kaputuna bağladığı halatı bahçesindeki ağaca sabitleyerek önlem aldı. "Olayı küçük bir hasarla atlattık. Verilmiş sadakamız varmış, Allah hepimizin yardımcısı olsun” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Belediye ve itfaiye ekipleri seferber oldu

Bursa’nın çeşitli bölgelerinde yaşanan taşma ve su basma olayları için belediye ve itfaiye ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Taşan derenin etkileri havadan görüntülenirken, şehirde hayat adeta durma noktasına geldi.