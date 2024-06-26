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Yapılan incelemede, cesedin kayıp Emrah Ulucan'a ait olduğu tespit edildi.

Babasultan Baraj Gölü'nde bir kişinin su üstünde hareketsiz durduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kıyıya çıkardığı şahsın öldüğü belirlendi.

Ulucan'ı bulamayan ailesi, daha sonra polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

Akhisar Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Emrah Ulucan (30) için ailesi arama çalışması başlattı.

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan kişinin baraj gölünde cesedine ulaşıldı.

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