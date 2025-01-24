Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, babasını pompalı tüfekle vurarak öldüren Emre Şentürk, mahkemede aldığı 20 yıl hapis cezasıyla dikkat çekti. İşte davanın detayları...

Olayın gelişimi

2023 yılının Aralık ayında, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 50 yaşındaki Niyazi Şentürk ile oğlu Emre Şentürk arasında çıkan tartışma, korkunç bir sona yol açtı. Olayda, Emre Şentürk, babasını pompalı tüfekle ağır yaraladı ve ardından evinden kaçtı.

Babası hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emre Şentürk hızla yakalandı

Cinayetin ardından, Emre Şentürk yaklaşık bir saat içinde evinden 5 kilometre uzaklıkta yakalandı ve tutuklandı. Mahkeme, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

Mahkeme kararı

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Emre Şentürk, babasını öldürmekten yargılandı. Haksız tahrik ve iyi hal indirimi nedeniyle, mahkeme heyeti cezayı 20 yıla indirdi. Emre Şentürk, duruşmada pişman olduğunu ifade etti.

Baba katili ceza indirimiyle 20 yıl aldı

Sanık Emre Şentürk’ün, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, mahkemenin haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulaması sonucu 20 yıl hapis cezasına düşürüldü.