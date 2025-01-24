Bursa’da, tartıştığı 50 yaşındaki babası Niyazi Şentürk’ü pompalı tüfekle öldüren 24 yaşındaki Emre Şentürk, ‘Üst soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, babasını, küçük yaştan itibaren kendisine psikolojik baskı uygulayıp darp ettiği için öldürdüğünü söyleyen Şentürk’ün cezasını, duruşmadaki iyi hâli ve pişmanlık duygularını dile getirmesi nedeniyle 20 yıla indirip tutukluluk hâlinin devamına karar verdi.

Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde 2023’ün Aralık ayında evde ailesiyle yaşayan Emre Şentürk, annesi ve kız kardeşi uyuduktan sonra babası Niyazi Şentürk ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki pompalı tüfeği alan Emre Şentürk, babasına ateş açtı. Karın boşluğundan yaralanan Niyazi Şentürk yere yığılırken, Emre Şentürk evden kaçtı. Silah sesine uyanan Şükran Şentürk ile kızı Esra Şentürk, Niyazi Şentürk'ü hareketsiz hâlde yerde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Niyazi Şentürk, kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Silah sesini duyup sokağa çıkan komşularının, elinde çorap ve ayakkabıları ile kaçarken gördüklerini söylediği Emre Şentürk, olaydan bir saat sonra beş kilometre mesafede, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir sokakta yürürken yakalanıp gözaltına alındı.

“Balkona çıktığım sırada öldürmeye karar verdim”

Emniyetteki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. Savcılık soruşturmasının tamamlanmasının ardından Emre Şentürk hakkında, Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Üst soyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duruşmada, babasıyla küçüklüğünden beri tartıştığını, psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü söyleyen Şentürk, "Olay günü bir arkadaşımla telefonda konuşurken, tartıştık. Arkadaşım beni babama şikâyet etmiş. O sırada çok alkollüydüm. Babamla tartışmaya başladık. Sakinleşmek için balkona çıktım. O sırada babamı öldürmeye karar verdim. Pişmanım" dedi.

“Eşim dünyanın en iyi insanlarından biriydi”

Duruşmada ağlayarak ifade veren Şükran Şentürk ise "Hâkim Bey, eşim dünyanın en iyi insanlarından biriydi. Kendisini çok seviyordum. O bu şekilde ölümü asla hak etmedi. Psikolojik sorunları olan oğlum da bu cinayeti işleyecek bir kişi değildi. Çok sevdiğim oğlumdan şikayetçi değilim" diye konuştu.

Esra Şentürk de ifadesinde, "Benim babamın öfke problemi vardı. Olay günü de ağabeyime küfür ve hakaret etmiş. Ağabeyimi çok seviyorum. O bunu yapacak biri değil" dedi.

Kardeşinin de ağabeyinden şikâyetçi olmadığı duruşma sonunda mahkeme hakimi, Emre Şentürk'e, ‘Üst soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet bu cezayı sanığın duruşmadaki iyi hali ve pişmanlık duygularını dile getirmesi nedeniyle 20 yıla indirip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.