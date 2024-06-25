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Muğla'da güvenlik güçleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Muğla'da güvenlik güçleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangın sonucu evlerde hasar oluştu.

Geçit Mahallesi 303. Sokak'ta ahşap barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede barakayı saran alevler, yakındaki iki eve de sıçradı.

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, barakada başlayıp iki eve sıçrayan yangın söndürüldü.

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