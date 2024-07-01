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Kaza yerine gelen sağlık görevlileri, otomobilde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Çarpmanın şiddetiyle aracın motor bölümünün yerinden söküldüğü kaza yı görenler, durumu 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

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