Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Temmuz ayı ‘Genel değerlendirme toplantısı’ düzenledi. Başkan Bozbey, basın mensuplarına gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Esmanur GÜLBAHAR/Ersel NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Toplantı, Merinos AKKM Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Bugün, haziran ayıyla ilgili verecekleri bilgilendirmelerin son derece önemli olduğunun altını çizen Başkan Bozbey, bu toplantıları yeni bir konsept ile Belediye Meclisi’nde yapmayı düşündüklerini açıkladı.

“YAŞAMI VE UMUDU YENİDEN YEŞERTELİM”

Yolçatı Mahallesinde yaşanan ve Uludağ Üniversitesine sıçrayan yangında Bursalılara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Bozbey, “Vatandaşlarımızın, araçta giderken izmarit atmamalarını, pikniğe gittiklerinde ateş yapmamalarını, cam atmamalarını rica ediyoruz. O ağaçların bir bir yandığını gören biri olarak içimiz gerçekten acıdı. Yaklaşık 30-35 yıldır bizlere nefes veren yeşil alanlardır. Bunların önemli kısmın kaybettik. Yangında görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 'Bursa'da, yaşamı da umudu da yeniden yeşertme zamanı' dedik ve kampanya başlattık. Şirketlerimiz ve çeşitli kurumlar bu kampanyaya katıldı. Kampanya büyüdü. Daha fazla destek bekliyoruz. Bursa’da yanan ormanları yeşertmek istiyoruz.” dedi.

“ODUNLUK İSTASYONU'NDA TEKNİK BİR SORUN OLMUŞ”

Geçtiğimiz günlerde sel sebebiyle metrekareye yaklaşık 20-25 dakika içinde 44 kilogram yağış düştüğünü belirten Başkan Bozbey, “Nilüfer Çayı taşma noktasına geldi, BursaRay Odunluk İstasyonu'nda su birikti ve BURULAŞ en hızlı şekilde bu sorunu çözdü. 20 yıldır o istasyonda böyle bir olay olmadı. Acemler’e de aynı yağmur düştü. Orada olmayıp burada su biriktiyse akla, teknik bir yanlışlığın olduğu geliyor. Yapılma esnasında teknik bir sorun olmuş. Orada olan aksaklık birçok Bursalının ulaşımını etkiledi. BUSKİ’ye gelen çağrı 610 civarını geçmiştir. Kısa sürede arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışarak bu sorunlara müdahalede edildi ve çözüldü. Tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.“ şeklinde konuştu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ YAPIDA ÖNEMLİ İYİLEŞMELER KAYDETTİ

Bursa Büyükşehir Belediyesinin mali durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Bozbey, “Mali disiplin ve verimlilik konusunda önemli adımlar attık. Şeffaf bir mali yapı oluşturarak her bir kuruşun doğru olmasına dikkat ediyoruz. Hangi kurulun nereye gittiğini herkes bilecek. Her adımda mali disiplini öncelik tutacağız. Belediyemizin borç yükünü azaltmak ve mali dengesini korumak için adımlar atıyoruz. Belediyemizin mali yapısında önemli iyileşmeler kaydettik. ‘Altından kalkamayacağımız hiç bir iş yok’ demiştik. Mali disiplin ve verimlilik konusundaki kararlarımız ulaşımdan, sosyal yardıma her alanda sunulan hizmetlerin kalitesiyle ortaya çıkıyor.” dedi.

BURULAŞ BÜNYESİNE 10 YENİ OTOBÜS DAHİL OLUYOR

Başkan Bozbey, BURULAŞ bünyesinde bulunan 2 makam aracının satıldığını ve onun yerine 5 mikrobüs alındığını dile getirdi.

BURULAŞ bünyesinde 571 öz mal olduğunu vurgulayan Başkan Bozbey şu ifadeleri kullandı:

“BURULAŞ envanterinde bulunan 2 makam aracının satışıyla birlikte 5 adet yeni mikrobüs aldık. Önümüzdeki perşembe günü 10 yeni otobüsü Bursalıların hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Bu iki makam aracının değeri yaklaşık 10 milyon civarındaydı. Takas yaptık ve 5 mikrobüs aldık. Gece seferlerimiz başladı. BursaRay, cumartesiyi pazara bağlayan gece 24 saat hizmet veriyor. BURULAŞ, dijitale geçiş yaptı. Otoparklarda temassız ödeme sistemine geçildi.”

BESAŞ, MARMARABİRLİK ÜRÜNLERİNİN SATIŞINA BAŞLIYOR

Bursa’da 5G zamanı diyerek yola çıktıklarını hatırlatan Başkan Bozbey, “Kadınların ürünlerini alıyor ve Besaş bayiilerinde satıyoruz. Besaş’ın ortağı olan Marmarabirlik Kooperatifi ile de bir anlaşma yaparak ürün çeşitliliğini arıtıyoruz. Marmarabirlik ürünleri BESAŞ bayiilerinde satılacak.” ifadelerini kullandı.

KENT LOKANTALARI, BURFAŞ VE B KAFELERİN SAYILARI ARTIYOR

Öğrencilerin olduğu alanlarda kent lokantaları için yer belirlediklerini söyleyen Bozbey, “Sadece öğrencilerin faydalanabileceği kent lokantaları, B kafe ve BURFAŞ kafeleri çoğaltacağız. Önemli yerlerde B kafeleri açacağız. Herkesin kahve ve çay içebileceği alanlar yaratacağız.” dedi.