Tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından aralıksız uygulanan denetimler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğunlaştı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri Kurban Bayramı öncesi denetimlerini yoğunlaştırdı.

Özellikle kasap, şarküteri, pastane ve toplu tüketim yerleri başta olmak üzere gıda güvenilirliği ve gıda hijyeni noktasında devam eden denetimlerin bir kısmına eşlik eden İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, birincil üretim dahil olmak üzere üretim, işleme, depolama, dağıtım, satış ve toplu tüketim gibi gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetim ile tüketiciye her zaman yeterli ve güvenli gıda arzını sağlamak amacıyla denetimlerin titizlikle devam edeceğini kaydetti.

Yapılan denetimlerde işletme ve personel hijyeni, gıdaların raf ömrü gibi hususlara dikkat edildiğini kaydeden Müdür Acar, denetimlerde kasap ve et sektöründe çalışan personellere Et ve Et ürünleri Tebliği hakkında bilgiler verilerek et ve et ürünlerinin tekniğine uygun olarak hazırlanması, taşınması, uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve satışa/tüketime arz edilmesi ile ilgili bilgilendirmelerin de yapıldığını söyledi.