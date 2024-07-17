BESOB ve TESK’in birlikte düzenlemiş olduğu Türkiye’nin ekonomisi ve enflasyonu ile ilgili basın toplantısı, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ve yönetim kurulu üyelerinin katılımları ile başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ev sahipliğinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu toplantısı düzenlendi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken başkanlığında Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ev sahipliğinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Teknik elemana değer verildiği takdirde teknik elemanların sayısının da artacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Artık her şey sermayeye bakıyor. Ben yaparım, ederim deniliyor. Fakat etin fiyatı düşüyor mu? Köyde bile insanlar kapısının önüne 2 adet tavuk koyup yetiştirmiyor. Üretim kalmadı, ülkemizde tüketim devrine geçtik. Vatandaşa güven gelmesi lazım. Ekonominin düzelmesi ve vatandaşın üretmesi lazım. Etin, sütün fiyatının düşmesi için enflasyonla mücadele etmemiz gerekiyor. Rekabet için tarım kredi kooperatifleri kuruldu. Bakıldığında mantıklı çünkü vatandaş kendi sermayesi ile üretemez. Ne yazık ki bu durum da bir şeyi değiştirmedi üretim seviyesini görüyoruz. Eti, yağı, şekeri vatandaşa ucuza ver ki vatandaşa güven, umut gelsin.” dedi.

Vatandaşın halininden anlayan kişilerden biri olduğunu vurgulayan Palandöken şu ifadelere değindi: "Artan ücretler karşılığında vatandaş nasıl korunur? Enflasyonla mücadele diye toplantı yapıyoruz, bir bakıyoruz aynı gün mazota, benzine, elektriğe zam geliyor. Denetimlerin de sağlıklı şekilde artması şart. Hayat pahalılığında devletin rahatlaması gerekiyor. İnsanlar ev alma, araba alma ümitlerini yitirdiler. Artık sanayilerde ustalar da yetişmiyor. İnsanlar ağır işlerden kaçıp eforsuz para kazanmak istiyor. Arabası bozulan kişiler, artık servislere gönderiyor. Servislerin istediği ücretler de akıl almayacak fiyatlarda oluyor.”

"Ahilik, iş ahlakını ve mesleki eğitimi bir arada sunarak, dürüst ticaret yapmaktır." diyen BESOB Başkanı Fahrettin Bilgin, "Bursa’nın önemi sadece tarihsel değil, aynı zamanda ekonomik ve kültürel değerlerimiz açısından oldukça büyüktür. Çataltepe, Bursa’nın bir onurudur. 2008 yılında başlayan bir projenin, 2024 yılına gelmemize rağmen hala bitmemiş olmasını görmek oldukça vahim. Çataltepe’yi ne kadar olumsuz gelişmeler olursa olsun, proje bitirilecek. 40 bin metrekarelik inşaatın altyapısına başlandı.” dedi.