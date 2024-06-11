Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen BİLSEM Şenliği, BTSO Eğitim Vadisi Oğuz Kağan Köksal Konferans Salonunda gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'da öğrenciler BİLSEM Şenliği'nde çalışmalarını sergiledi.

Etkinliğe, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü idarecileri, BİLSEM’lerin müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, çocukların bir şeyleri sunmak için kendini hazır hissetmesi, bunu ben yaptım, bu benim eserim demesi, kendini tanımlaması, ifade etmesi çok değerli bir eğitim kazanımı olduğunu belirterek, "Bunu en iyi şekilde bilen kişiler de önce annelerdir, sonra babalardır. Öğretmenlerimiz ise işin içinde oldukları için bunu o kadar iyi fark edemeyebilirler çünkü işin mimarları, işin ne kadar iyi olduğunu bilemez bunu ancak karşıdan izleyenler bilebilir. Ders dışında çocuğun var olacağı alanları, sosyal becerisinin ortaya çıkacağı etkinlikleri ortaya çıkarmak bizim için, eğitim ve öğretim ortamları için artık eskisinden çok daha fazla önemli bir hale geldi. Bugün içinde bulunduğumuz zamanda artık çocuklarımıza bilgiyi direkt vermek yerine bir şeyleri öğretmek kırk dakikalık ders içerisinde mesaimizi tamamlamaktan öteye geçerek bu gibi alanlarda çocuklarımızın varoluşunu da takip etmemiz gerektiği bir dönemdeyiz. Yenilenen müfredatımızda da bu anlamda yapılanma üzerine üç önemli başlık öne çıkıyor. Birincisi, derslerimizi, konularımızı ve cümlelerimizin kavramlarını yenilemek zorundayız. İkincisi akademik anlamda çocuklarımızın üzerinde ciddi anlamda yük bulunuyor bunun sadeleştirilmesi gerekiyor. Üçüncüsü ise bazı noktalarda bizlerin eğitim öğretim içerisinde çocukları sosyal aktivitelerle var ederek sosyal becerilerle çocuklarımızın bir şeyler yapıp ettiklerini görerek işlerimizi bu alana yönlendirmemiz gerekiyor. Bugün burada sunulan çalışmalar gibi çocuğun kendini ifade ettiği, sosyal becerilerinin taçlandırıldığı etkinlikler bizim için anne babalar için ve eğitimciler için çok önemli. Tüm bu düşüncelerle düzenlenen etkinliğin hayırlı olmasını, çocuklarımız için kolaylık, öğretmenlerimiz için imkân, anne babalar için yeni değerler oluşturabileceğini düşünüyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma ve eğitim yöneticilerimize de yürekten teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Gerçekleştirilen şenlikte sergiler, yansımalar, söyleşiler, konser ve atölyeler yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve beraberindeki protokol, program sonunda öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı sergiyi ziyaret ederek, öğrencilerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.