Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin 6 metre yükseklikten dereye düşmesi sonucu yaralanan sürücü A.Y. (52), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. 408'inci Sokak'tan Muammer Aksoy Caddesi istikametine seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki 16 JPN 84 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 6 metre yükseklikten Ayvalı Deresi'ne düştü.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cipte sıkışan yaralı sürücü A.Y., halat yardımıyla dereye inen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. A.Y., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan A.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cip, çekici yardımıyla düştüğü dereden kurtarıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.