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Polis, Akhisar Mahallesi’nde meydana gelen kazanın nedenlerini araştırmak üzere tahkikat başlattı.

Otomobil sürücüsü, kaza da yaralanan 12 yaşındaki bisiklet sürücüsünü İnegöl Devlet Hastanesi’ne taşıdı.

Elektrikli bisiklet iyle otomobilin altında kalan 12 yaşındaki çocuk, yaralı olarak çarpıştığı otomobille hastaneye götürüldü.

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