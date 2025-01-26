Elektrikli bisikletiyle otomobilin altında kalan 12 yaşındaki çocuk, yaralı olarak çarpıştığı otomobille hastaneye götürüldü.
Elektrikli bisiklet kazası yaralanmayla sonuçlandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan 12 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü bacağından yaralandı.
Sürücü yaralı çocuğu kendi aracıyla hastaneye götürdü
Otomobil sürücüsü, kazada yaralanan 12 yaşındaki bisiklet sürücüsünü İnegöl Devlet Hastanesi’ne taşıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Polis, Akhisar Mahallesi’nde meydana gelen kazanın nedenlerini araştırmak üzere tahkikat başlattı.
Kaynak: İHA