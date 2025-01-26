Esenyurt'ta taksi sürücüsünün yolcusuna tekme tokat saldırısı kamerada Esenyurt'ta taksi sürücüsünün yolcusuna tekme tokat saldırısı kamerada

Elektrikli bisikletiyle otomobilin altında kalan 12 yaşındaki çocuk, yaralı olarak çarpıştığı otomobille hastaneye götürüldü.

Bursa'da Bir Çocuk Elektrikli Bisikletle Otomobilin Altında Kaldı (2)

Elektrikli bisiklet kazası yaralanmayla sonuçlandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan 12 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü bacağından yaralandı.

Bursa'da Bir Çocuk Elektrikli Bisikletle Otomobilin Altında Kaldı (3)

Sürücü yaralı çocuğu kendi aracıyla hastaneye götürdü

Otomobil sürücüsü, kazada yaralanan 12 yaşındaki bisiklet sürücüsünü İnegöl Devlet Hastanesi’ne taşıdı.

Bursa'da Bir Çocuk Elektrikli Bisikletle Otomobilin Altında Kaldı (4)

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Polis, Akhisar Mahallesi’nde meydana gelen kazanın nedenlerini araştırmak üzere tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA