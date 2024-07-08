Bunlar da ilginizi çekebilir

Yapılan çalışma sonucunda kullanılamaz hale gelen evden 4 kamyon çöp çıkartıldı.

Ekipler, ihbar üzerine Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğünün de desteği ile ortak bir çalışma yaptı.

Yıldırım Belediyesi nden yapılan açıklamaya göre Teferrüç Mahallesi 2. Menekşe Caddesi sakinleri, etrafa yayılan kötü kokulardan rahatsızlık duyarak durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.