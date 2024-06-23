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Balta'nın ölümü şüpheli bulundu. Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Soğanlı Mahallesi Mete Sokak'ta oturan Enda Balta (46), 3 gün önce diş rahatsızlığı nedeniyle bir kliniğe, rahatsızlığı geçmeyince de akşam saatlerinde bir yakınıyla hastaneye gitti.

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

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