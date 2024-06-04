Herkes Duysun TV ekranlarında Gazeteci-Yazar Gülay Soydan Pehlevan’ın moderatörlüğünde yayınlanan Önce Ekonomi programının bugünkü konuğu Nilüfer Ticaret Merkezi İş İnsanları Derneği (NİLTİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Karabiber konuk oldu.Gülsüm YILDIRIM/Musa YEŞİLDAĞ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV ekranlarında Önce Ekonomi programında, Bursa’daki firmaların ülke ekonomisine katkısı değerlendirildi.

Nilüfer Ticaret Bölgesi'nin kendi kaderine terk edildiği bir bölge olduğunu söyleyen Nilüfer Ticaret Merkezi İş İnsanları Derneği (NİLTİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Karabiber, "Ülkemizin genel sorunlarından bir tanesi olan altyapı ve üstyapı sorununu bu bölge de yaşamıştır. Derneğimizi kurduktan sonra gördük ki, bu bölgedeki firmaların birçoğu ticaretle uğraşan firmadır. Üretim yapan firmalara birebir tedarik sağlıyoruz. Sadece Bursa değil, tüm Türkiye'ye hizmet veren firmalarımız var. Bölgede en yoğun hizmet veren elektrik, otomotiv, makina, otomasyon gibi sektörler önde geliyor. Üç bine yakın da hizmet veren firmamız var. Bölgemiz zaten çok geniş bir yeri kapsıyor ve otuz bine yakın çalışanımız bulunuyor." dedi.

BURSA'NIN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI NEDİR?

Bursa'nın Türkiye'ye yüz milyar doların üzerinde katkısı olduğunu belirten Başkan Karabiber, "Firmalarımızın yaptığı ciroları toplayıp kendi gücümüzü görmek istiyoruz. Ülkemizdeki firmaların yaklaşık 16'sı ihracat yapan firmadır. Geri kalanlar da dolaylı yoldan ihracatını gerçekleştiriyor. 'Anasayani' diye tabir ettiğimiz Oyak Önal, Şişecam, Tofaş gibi firmalara hizmet veren firmalarımız bulunuyor. Yan sanayi hizmet veriyor diye gözükse de onlara ana malzemeyi bizim tedarikçilerimiz sağlıyor." ifadelerini kullandı.

1988 yılından beri kurulan bir bölgenin yönetiminin bulunmamasının söz konusu olamayacağına değinen Karabiber, "Amacımız ticaret yapmak olabilir ama bununla bitiremeyiz. Bizim topluma olan borcumuz var. Elimizi taşın altına koymak adına bu yola çıktık. Bireysel olarak birçok kurum ve kuruluşa başvuru yapılsa da sonuç almak zordur. NİLTİM aslında bir çatı görevi görüyor. 2024 yılında bir bölgede çöp sorununu konuşuyosak çok büyük sorunlarımız vardır. Özellikle ticaret yapan bir bölgenin çöp sorunu konuşulmaz." şeklinde konuştu.