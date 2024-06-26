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Polis, K.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İhbar üzerine polis merkezine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kolundan yaralanan Meltem E. ve taksi şoförünü çevredeki hastanelere sevk etti. Meltem E, ambulansa bindiği sırada "Boşanmaya çalıştığım kocam yaptı." diye bağırdı.

Kadının bindiği taksi şoförü ise aracı ile Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine giderek ekiplerden yardım istedi.

Azerbaycan'da Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla geçit resmi yapıldı

Azerbaycan'da Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla geçit resmi yapıldı

K.E, yanındaki tabancayla Meltem E'nin içinde bulunduğu taksiye ateş ederek bölgeden uzaklaştı.

Meltem E, Sinandede Mahallesi 9. Lale Sokak'ta 16 T 0549 plakalı taksiye bindiği sırada, başka bir taksinin şoförlüğünü yapan boşanma aşamasındaki eşi K.E. ile karşılaştı.

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde boşanma aşamasındaki kocasının silahlı saldırısına uğrayan kadın ile bindiği taksinin sürücüsü yaralandı.

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