Bursa'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmurdan kısa bir sonra sokak ve caddeler göle döndü.BURSA (İGFA) - Bursa'da 14.30 sularında başlayan sağanak yağış, uzun zaman sonra kavurucu sıcaklıklara ara veren Bursalıları sevindirse de sürücülere zor anlar yaşattı.

Birçok caddede trafik adeta kilitlenirken altgeçitlerde biriken su neredeyse tekerlek boyutuna ulaştı.

Öte yandan taşan rögar kapaklarından caddelere yağmur suyu ile birleşen lağım suları taşarken sürücüler her yağmur yağdığında kilitlenen Bursa trafiğine isyan ederek yetkililerin bir an önce konuyu gündemlerine almalarını talep etti.

Ayrıca yağmur sebebiyle yayalar da zor anlar yaşadı. Bazı dükkanları basan suyu esnaf, kendi imkanlarıyla dükkanlarından boşaltmaya çalıştı.

Vatandaşlar otobüs duraklarında, metro istasyonlarında ve bina çıkmaları altında yağmurun hafiflemesini bekledi.

geçitlerde biriken su neredeyse tekerlek boyutuna ulaştı.