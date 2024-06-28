İnegöl'ün kırsal Kozluca Mahallesi'nde meydana gelen olay, büyük bir tahribata yol açtı. Tarla üzerinden geçen enerji nakil hattı kablosu kopunca, çıkan ark ekin tarlasında yangın başlattı. Alevler hızla yayılarak 60 dönüm buğday tarlasını kül etti.

Rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayıldı

Yangının kısa sürede büyümesi ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılması, çevredeki vatandaşları alarma geçirdi. Olayı gören vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek bir saat içerisinde alevleri kontrol altına aldı.

60 dönüm buğday tarlası kullanılamaz hale geldi

Yangın sonucu, buğday ekili 60 dönüm arazi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni olarak enerji nakil hattının kopması gösterildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırmaya devam ediyor.