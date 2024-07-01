Dün saat 14.30 civarında Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'nde çıkan orman yangını, büyük hasara yol açtı. 40'tan fazla kara aracı, 4 helikopter ve 2 uçakla birlikte, binden fazla personelin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Ancak yangının yol açtığı tahribat ortaya çıktı: Kampüs içerisindeki 766 dekar orman alanı ve 131 dekar biçilmiş alan zarar gördü.

Çok sayıda alan zarar gördü

Arıcılık Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde (AGAM) bulunan 30 adet arı kovanı küle döndü. Veterinerlik Fakültesi'nde 10 ton buğday, 20 ton kuru yonca, 30 ton saman ve 1 traktör yanarken, hayvan barınakları da hasar aldı. Çiftlikte yaşayan hayvanlar kurtarıldı.

Ziraat Fakültesi'nde ise 80 dekarlık buğday tarlası ve elma, armut, ayva, şeftali, Trabzon hurması, fındık, zeytin gibi ağaçlardan oluşan 2 bin ağaç alevlere teslim oldu. Bahçe tesislerindeki öğrenci eğitim uygulama binasının çatısı hasar gördü. Mennan Pasinli MYO'da (Atçılık) ise 2 padok alanının koruma demirleri ve bin balya yonca yanarak kül oldu.

Yangının ardından hasar ortaya çıktı

Yangının ardından soğutma çalışmaları hala devam ederken, yetkililer hasarın boyutlarını değerlendirmeye devam ediyor. Yangının bu kadar geniş bir alanda büyük tahribata yol açması, kampüs içindeki ormanlık alanların korunması için daha etkin önlemler alınması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Uludağ Üniversitesi, yangın sonrası toparlanma sürecinde, zarar gören alanların yeniden yeşillendirilmesi ve tarım alanlarının yeniden işlevsel hale getirilmesi için çalışmalar başlatacak. Ancak bu felaketin izlerinin silinmesi zaman alacak gibi görünüyor.