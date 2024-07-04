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Yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çöp evin duvarına tırmanıp kendisini eve kapatan yaşlı adamı ikna etmeye çalışan polisler başarısız olunca ikamet içine biber gazı sıktı.

Yaralı polis memuru 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

F.S, kendisini ikna etmeye çalıştığı sırada kapıyı açmaya çalışan polis memuru T.H'yi kolundan bıçakla yaralayıp kendini eve kapattı.

İhbar üzerine çöp eve temizlik için giden belediyeye ait temizlik ekipleri 68 yaşındaki ev sahibi F.S'nin bıçak çekmesi üzerine polisi çağırdı.

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Tayakadın Mahallesi Ürün Caddesi'nde bir çöp ev den gelen kötü koku nedeniyle komşular şikayette bulundu.

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çöpü temizlemek için giden temizlik ekiplerine direnen yaşlı adam, polisi bıçakladı.

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