Bursa Orhaneli-Keles-Büyükorhan-Harmancık ve Osmangazi'ye Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DAĞDER) ‘in her yıl geleneksel olarak düzenlediği ‘DAĞDER Büyük Danışık Gecesi’, Keles Belediyesi ve Keles Yerel Eylem Grubu Derneği (KEGEYDER) işbirliğinde Keles İlçesi’nde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), İlçe Halk Eğitim Merkezi, Keles Kocayayla Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Yerel Esnafların sponsorluk desteğiyle gerçekleştirilen DAĞDER Büyük Danışık Gecesi’ne, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, TKDK Koordinatörü Bilal Tunç, AK Parti Keles İlçe Başkanı Özcan Yeni, Köy Dernek Başkanları’nın yanı sıra vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Ayrıca Özbekistan’ın Keles ilinden gelen Akademisyenler Zibagül İlyasova ve Aygül Tursun Bayeva programın onur konuğu oldu.

Keles İlçe Gençlik ve Spor Merkezi Halk Oyunları Grubu’nun muhteşem folklor oyunları başlayan program Sorgun Folklor Ekibi’nin halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Gelemiç Çalgı ve Oyun Ekibi’nin izleyicilere canlı müzik ziyafeti sunduğu Danışık Gecesi’nde Keles Köyleri Derneği Folklor Ekibi’nin folklor gösterileri büyük beğeni aldı. Özellikle Uludağ Efeler Derneği Folklor Ekibi’nin zeybek gösterisi ayakta alkışlanırken Gelemiç İhtiyar Delikanlılar Folklor Ekibi de bu özel geceye renk kattı.

Öte yandan folklor ekiplerinin izleyicilere doyumsuz bir görsel şölen sunduğu gecenin devamında yörenin sevilen ses sanatçılarından Emel Örgün, Mehtap Takmaklı ve Ahmet Bayhan seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle sahnenin tozunu attırdılar.

Gecede konuşan DAĞDER Genel Başkanı İsmail Aydoğdu; ‘Danışık Geceleri’nin yöresel ve milli kimliğimizin ayrılmak bir parçası olduğuna işaret ederek, geçtiğimiz yıl UNESCO’nun somut olmayan kültür mirası olarak kabul edildiğini vurguladı. Orta Asya’dan günümüzde 700 yılı aşkındır bu topraklarda hüküm süren kültürel bir geçmişe sahip olduklarına dikkat çeken Aydoğdu, sadece cephede değil milli kimliğimizi koruma ve gelecek nesillere miras olarak bırakma noktasında da büyük savaş verdiklerini belirterek; “Bizi diğer milletlerden ayıran şey farklı bir Türk Kültürü içerisinde bulunmamız. Özellikle dağ yöresi 700 yıldır homojen bir kültür şeklinde varlığını devam ettiriyor. Yöresel folklor oyunlarımızdan hayvanlara vurduğumuz damgalara kadar kültürümüzün işaretlerini görebiliyoruz. İnşallah Danışık Programlarımıza 4 ilçemizde de devam edeceğiz ve finali de Eylül Ayında Osmangazi ilçemizde yapacağız" diye konuştu.

Keles Belediye Başkanı Ali Doğru da, yöresel kültürün milli kimliğin korunması, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi noktasında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Herkesin ait olduğumuz kültüre sahip çıkmakla mükellef olduğunu belirten Başkan Doğru, "Çocuklarımızın milli bir şuur ve kültürel aidiyet hissiyle büyüyebilmesi için Danışık Gecesi gibi özünde istişare ve dayanışma programlarının yaşatmak zorundayız. Keles Belediyesi olarak bu özel programın paydaşı olmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. DAĞDER Genel Başkanımız İsmail Aydoğdu’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

DAĞDER Yönetim Kurulu Üyeleri, program sonrası Keles Protokol Kültürevi’ni ziyaret ederek köy dernek başkanları ve üyeleriyle sohbet etti.